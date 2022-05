Leo Alturria, muy cerca de una actriz trans paraguaya

“Y me cuentan que Leo Alturria le mandaba muchos fueguitos en sus historias de Instagram. Y que ella no le daba mucha bola, pero cuando viene a Buenos Aires, como le parece un bombonazo, le puso un corazoncito y él la invitó a salir. Y se fueron a cenar y ella me lo definió como ‘una persona mágica’", agregó.

¿Leo Alturria trepador? Se conoció quién es su nueva novia, una famosísima figura de Paraguar