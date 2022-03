Los Montaner se juntaron para despedir a Gerardo Rozín: detalles de la noche que interrumpió la cita de Ricky

La respuesta de Mau fue negativa. Pero el periodista no se resignó, hasta que lo convenció. "Él fue manejando, y me da mucha risa porque ni siquiera fue a un estacionamiento. Me decía 'los miramos, hacemos así (la seña de 'ojito') y nos vamos. Y le dije: 'ok yo te sigo'", comentó.

Así fue que Rozín paró el auto en medio de la calle, puso balizas y cuando ingresó al restaurant y los vio, les hizo la famosa seña de "los estamos mirando".