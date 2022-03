María Valenzuela contó detalles de su salud: "Si sigo así me muero"

"Empecé a sentir dolor en las encías, se empezaron a ver los pernos, al poco tiempo de hacerlo, mojo una medialuna en el café con leche y escucho crash, se me quebró acá", contó la actriz y mostró su mandíbula inferior.

"Hace tres años que me estoy fumando esto, que no lo hago público y que me whatsapeo con este médico, que me derivó a un cirujano dental", agregó María. Ahora, para paliar esa mala praxis, tiene que pagar entre 3 y 4 millones de pesos.

"Tengo muelas de vaca, lisas, no puedo comer carne porque no la puedo masticar Estos tres años me internaron varias veces por bajo peso. Hoy cepillarme los dientes es ver las estrellas. Los médicos me dijeron que si seguía así me iba a morir", sentenció.