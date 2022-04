María Valenzuela mostró cómo se recupera luego de perder al dentadura y llegar a pesar 35 kilos

“La pasé muy mal estos tres años y no podía hacer nada porque estaba la pandemia, no había ningún odontólogo que atendiera, así que estuve encerrada comiendo papilla, angustiándome, masticando cada pedacito de pollo 15 minutos hasta que me podía el hartazgo, la angustia, y largaba la comida. No quería saber nada más”, había relatado.