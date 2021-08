Alexander, contra Claudio Caniggia: "Es una vergüenza que un padre demande a un hijo"

En una entrevista con Intrusos, el panelista de Polémica en el bar aseguró que él habló porque es una situación familiar y que es una "vergüenza que un padre le mande algo a un hijo". "Yo no tengo problema, yo me la banco. Que vengan de a uno. Puede ser que algo le haya llegado a mi abogado una notificación. Es una vergüenza que un padre le mande algo a un hijo", comentó sobre la carta documenta enviada por el ex futbolista.