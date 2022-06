Eduardo de la Puente contra Mario Pergolini: "A mí me llevó puesto"

"El hijo de re mil… si te quiere cag… te va a cag… y es personal. Es que tiene algo con vos. El empresario es aquel que no te tiene en cuenta, que no sos funcional a sus proyectos, deseos, o lo que fuere. Y listo", agregó.

Antes de eso, De la Puente contó que durante la convivencia de ellos en un departamento donde pasaban noches de rock and roll y excesos, "la relación era buenísima". "Teníamos veintipico de años, la merca nos pegaba fenómeno, teníamos todo el rock and roll encima, estábamos haciendo algo que nos gustaba, que estaba caminando bien y estábamos rompiendo los moldes de la radio todos los días sin darnos cuenta. Era todo para arriba y sin darnos cuenta, era todo muy divertido y disfrutable", comentó.

"A mí me llevó puesto, porque no podía hacer otra cosa. Por eso digo, no es un HDP, porque no puede serlo. No le da el alma para ser un HDP. Él parece malo, parece un monstruo. No lo es. Es pu… osito de peluche. Y no puede permitirse que ese pu… osito de peluche asome porque se le cae el imperio. Entonces, está todo re bien con el chabón. Ya está", cerró.