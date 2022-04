Martín Bossi habló sobre los rumores de noviazgo: "No tengo planes de estar en pareja"

Luego contó que él puede relacionarse con mujeres u hombres y que eso no significa que haya una relación. "También existe la posibilidad de un pibe que coma un asado con una piba puede que sean amigos y no tener noviazgo. Hay otras posibilidades de relacionarse entre un hombre y una mujer, o entre un hombre y un hombre, que no siempre tiene que ver con el sexo y la pareja", reflexionó.

"También está la posibilidad de que yo viva el amor de otra manera y no tiene que ver con estar con una pareja. Por ahí lo que vende es esto y tengo que ser parte del juego. Me divierte, no estoy en pareja y no tengo planes de estar en pareja. Además si yo estoy de novio con alguien ponele hace cuatro meses y lo niego, esa persona no querrá seguir conmigo. El día que yo esté de novio y existe la necesidad de contarlo, lo diré. No tengo nada para ocultar", cerró.