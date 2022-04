Furioso reclamo de Paula Varela contra los Martín Fierro por no nominar a Lussich y Pallares

"El que gana el último año el Martín Fierro, al año siguiente no tendría que estar. Por ejemplo, si Marcelo Tinelli gana el Martín Fierro como conductor, el siguiente año no tendría que estar, porque de un año a otro no deja de ser el mejor", comentó mirando a cámara.

Luego acotó a los gritos: "Hay que abrir camino a los nuevos, que la rompen. Aptra no escucha a la gente. Estos dos conductores que tengo acá vienen siendo aplaudidos por la gente hace un año. ¡Yo lo voy a decir! No se inunda más. Estoy enojada".

"Yo con los Martín Fierro entro en cólera porque si hay algo que me molesta es la injusticia. Agarraron un fierro caliente, hicieron un éxito que pocos hubieran podido hacer, es más, ninguno. Hoy están en una ed las mejores pantallas y la siguen rompiendo porque ganamos todas las mañanas con respeto a la competencia y ni siquiera están nominados. ¡What! No, no, estoy indignada", cerró.