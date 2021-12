¿Quién se fue de Masterchef Celebrity?

Antes de conocer la respuesta del jurado, la boxeadora consideró: “Los colores están bien. Considero que en esta oportunidad zafo con este plato”.

Sin embargo, las devoluciones no fueron positivas y la deportista quedó eliminada frente a Catherine Fulop.

Tigresa Acuña: "Siento una gran tristeza" - Masterchef Argentina

“Fue muy difícil la definición entre Cathy y vos, porque perdemos una gran mujer en este certamen”, expresó Damián Betular.

Germán Martitegui, por su parte, destacó: “Una gran luchadora como vos se podría quedar descansando en la casa sin hacer absolutamente nada. (…) Y en el medio de todo esto, te fuiste a pelear. Creo que sos un ejemplo de superación para muchas mujeres. Fue una alegría conocerte”.

La Tigresa Acuña, ahora ex participante de Masterchef Celebrity 3, resaltó sobre su paso por el certamen de cocina: “Nunca pierdo: gano o aprendo. Siempre voy por una revancha, nunca me doy por vencida. Y no se van a deshacer muy fácilmente de mí”.

Y reconoció la labor de Martitegui como jurado: “Te admiro Germán, porque siempre fuiste muy exigente conmigo y eso fue lo que siempre necesité”.