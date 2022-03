Militta Bora: "Kate Rodríguez y el Pato Galván son los que más roncan en el Hotel de los Famosos"

“Tal vez no me cortaría sola si vuelvo a entrar, yo pensé que me iba a una colonia. Yo pretendía tocar la guitarra y no se puede porque la idea es que te vincules con los demás, igual compartí un montón. Si hay repechaje, entraría, no llegué ni a desempacar, no me metí ni a la pileta”, aclaró rápidamente.