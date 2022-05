Furor por Coldplay: volaron dos shows más en River y anunciaron séptima función

Las tres nuevas fechas de Coldplay (1, 2 y 4 de noviembre) fueron confirmadas en menos de 24 horas y se suman a los recientemente anunciados shows de Colombia y Chile a raíz de la imponente demanda de los fans. De esta manera, la banda se presentará en el marco de “Music Of The Spheres World Tour” para presentar “Music Of The Spheres”, el noveno trabajo de estudio de la banda cuyo single Higher Power fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet. Además, el disco incluye la canción My Universe, el cual convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a BTS.

