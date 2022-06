Demi Lovato vuelve al país para actuar el 9 de septiembre

Pero para esta cuarta visita a la Argentina, la actriz y cantante no pasará por alto canciones de impacto mundial como "Skyscraper", "Sorry Not Sorry" y "Cool for the Summer" que exhiben la versatilidad de su sonido atravesado por la mezcla de elementos de pop, R&B, rock y soul con el que obtuvo más de 30 mil millones de reproducciones solamente en Spotify.

Las localidades para el concierto de Lovato saldrán a la venta el próximo viernes 10 a las 10 en el sitio del estadio del barrio porteño de Villa Crespo.