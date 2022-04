El difícil momento emocional que vive El Reja

En ese sentido, habló sobre el mal momento emocional que está atravesando: “Son más temas que no pegas que los que pegas. Cuando no pegan me pongo muy mal y cuando pego uno ni lo estoy disfrutando porque ya estoy pensando el próximo".

"Yo voy a psicólogo y también tomo antidepresivos porque me bajoneo mucho cuando las cosas no salen como quiero”, se lamentó el joven de 16 años.

Y agregó: “Entro en un momento de nervios y tristeza, se me fueron las ideas y no es así, por suerte pegué varias canciones y sigo componiendo, pero a veces entro en momentos de bajón y no hay manera de controlarlo”.

el reja

Sobre las exigencias que tiene un artista, 'El Reja' comentó: “La gente dice que el artista está re feliz pero no, el pasado no existe y estás pensando siempre en lo que se viene, ahí está el error de ponerse tanta presión. Los shows los disfruto a morir, soy joven pero tomo antidepresivos".

En este sentido, le recomendó a la gente que pida ayuda y haga terapia y "no se dejen estar”, aunque reconoció que sus seres queridos son la mejor contención: "cuando estoy con mi madre o con mis amigos es la alegría más grande y la mejor medicina. Tenés que colgarte de eso”.