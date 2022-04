Rodrigo Tapari explicó por qué María Becerra desafinó en los Premios Grammy 2022

“Le pasó también a Tini Stoessel y canta extraordinariamente bien. Ellos no lo van a decir. Tienen que ponerlo en la nota que va a cantar, porque si yo canto y me está afinando en Re y la canción está en Do hace parecer que yo desafino”, aseguró.

María Becerra marcó presencia argentina en la gala de los Premios Grammy 2022. Sin embargo, su presentación junto a J Balvín fue muy criticada en las redes sociales, debido a una serie de momento donde se la escuchó desafinada.

Como gran apertura de los Grammy 2022, María Becerra interpretó "¿Qué más pues?", junto a J Balvin. Rápidamente, las redes sociales explotaron y no de alegría, más bien de críticas hacía la presentación.