Acusaron a Mariah Carey de plagiar "All I Want for Christmas Is You"

El tema en cuestión, también aparece en la comedia romántica de temática navideña "Love Actually" de 2003, y vendió unas 16 millones de copias en todo el mundo, lo que le generó a Mariah unos 60 millones de dólares en regalías durante las últimas tres décadas.

El tema de Andy Stone, lanzado con su banda Vince Vance and the Valiants, obtuvo un éxito moderado en las listas de música country de Billboard. A pesar de tener los mismos títulos, las canciones suenan diferentes y tienen letras diferentes. Sin embargo, Stone acusa a Carey y Afanasieff de intentar "explotar la popularidad y el estilo único" de su canción, causando "confusión". Cabe destacar que, el documento judicial establece que los abogados de Stone contactaron por primera vez con Carey y Afanasieff el año pasado, pero las partes "no pudieron llegar a ningún acuerdo".

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)