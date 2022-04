El reencuentro de Catupecu Machu en Mega 98.3

“Gaby 3 días antes de irse fue el germen de la unión de Catupecu Machu. Tuve una larga charla con Abril, fue muy sincera, fueron 3 horas sin parar de hablar, lloramos y nos emocionamos juntos. Yo siento que Gaby nos está juntando”, sostuvo Fernando emocionado. Mientras que Abril también brindó su mirada sobre la relación entre Fernando y Gabriel: “Nunca conocí una relación así entre hermanos, eran muy unidos. Yo siempre fui un malcriado de ellos, era el más chico, si me faltaban los palos para tocar la batería, se paraba todo y me los compraban. Esta cosa medio paternal siempre existió”, recordó y agregó: ”La mamá de los chicos era mi vicedirectora y me llevaba al colegio para que no me pongan faltas”.