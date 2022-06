Trueno en Mega 98.3: "Hoy en día la inspiración llega de la mano del trabajo"

El artista habló sobre su papá, conocido como "MC Peligro", que también se destacó como rapero y fue quien guió a Trueno hacia el género: "Seguimos compartiendo las mismas cosas, solamente cambió el escenario, el volumen y la magnitud de todo. A veces es difícil tomar conciencia en medio de todo lo que te pasa porque uno está yendo para adelante todo el tiempo".

"Antes cantábamos juntos en su banda en un lugar para diez personas. Y hoy en día seguimos cantando juntos, pero ante cincuenta mil personas y sigue siendo lo mismo" expresó. Basándose en el tema "Tierra Zanta": "Siempre que me hacen elegir un tema del disco es imposible porque son como hijos. Uno no puede querer más a uno que a otro", dijo entre risas y agregó: "Siento que es el tema que más me puso los pelos de punta. Salió en cuarenta minutos".

"Las giras y viajar es lo que más disfruto de mi vida. Más que nada por vivir el sueño de tocar en vivo, de estar con mis amigos y mis padres. Me inspira a escribir" (…) "Vamos a hacer Europa. Vamos a tocar en Dinamarca, París, Alemania, en Portugal también… va a ser un flash. Después tenemos México, vamos a tocar un Colombia, tenemos algo en Punta Cana y Chile a fin de año", detalló y agregó: "Tenemos algunos shows en el interior. Me gustaría agregar algunos más. Todavía hay provincias que no conozco, y me encantaría conocerlas y tocar ahí." finalizó. El artista ya agotó las entradas de su primer Luna Park del 2 de diciembre. Por esa razón agregó una nueva función que será el 29 de noviembre.

