Peter Lanzani adelantó la escena más perturbadora de "El Reino": "Es muy heavy y no es nada sencillo"

"Para mí fue bastante tortuoso", aseguró el Chino sobre la dificultad de encararlo. "Se sabía que tenía que ser potente e intensa. Le tuve mucho respeto a esa escena hasta último momento. No sabía muy bien cómo hacer para que tuviera cierta coherencia una cosa con la otra y tomamos la decisión de que sea totalmente disruptivo. No estamos acostumbrados a meternos en esos terrenos y nos da desconfianza de cómo pueda quedar y de si te tirás a la pileta o no, y lo bueno es tirarse".

"Me animaría a decir que es la escena que mas me gustó en la serie. Por lo que representa técnicamente, no es nada sencillo. La escena es mu heavy y te mantiene muy atrapado, realmente lo digo. Son cosas que suceden en la realidad y está bueno tomar el compromiso", agregó Lanzani, quien adelantó que, si bien la prensa pudo ver hasta el cuarto capítulo, hay más momentos aterradores hasta el octavo.