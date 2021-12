El descargo de Natalie Pérez tras ser vinculada con Chano Charpentier: "No tenía ninguna razón de ser"

“¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”, señaló, en referencia a la frase “No soy segunda opción” que podía leerse en su prenda cuando se descubrió que Chano sale con una modelo llamada Sofía Santos.

Natalie aclaró que la canción que cantó en el piano es para otro chico. "Para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía ‘¿por qué te olvidaste de mí?’”, señaló.

Luego, la cantante finalizó: “Nadie más me rompió el corazón, y aprovecho y te mando un beso. Me encantás. Igual lo de romper el corazón es relativo, porque nadie puede romperte el corazón. Solo uno lo puede descuidar. Que tengan lindo domingo, les mando un abrazo muy grande. Todo lo que dicen los periodistas es mentira”, cerró la actriz, negando así el romance con el líder de Tan Biónica.