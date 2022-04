La respuesta del hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini a las fuertes declaraciones de su ex

“No tengo absolutamente nada que decir, la gente de mi entorno sabe como soy y no fue nada fácil encarar mi vida solo, entonces es como que no pienso opinar de algo que para mí es efímero, si me dolió, pero me parece cualquiera”, lanzó.

Chyno Agostini

Sobre la relación él dijo: “Nosotros nos separamos hace cinco meses, no era algo que me veía venir pero la gente que me conoce y sabe como soy sabe que estuve siempre con lo que estaba a mi alcance, siempre fue un vamos y vamos pero nunca la dejé tirada”.

“Son verdades a medias las que dijo, yo sé que he cometido errores en varias cosas pero nunca la dejé sola en ninguno de los aspectos pero es un tema personal que no quiero hablar demasiado”, dijo al respecto Chyno Agostini en una entrevista con Juan Etchegoyen.

Y concluyó: “Mi ex pareja me parece indiferente y la miro con indiferencia, cero, no voy a decir nada”.