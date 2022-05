La foto de Rusherking almorzando en la casa de la China Suárez

Fue el cantante el que lo deschavó cuando subió una foto de un almuerzo de milanesas al aire libre. Lo que no se dio cuenta es que la foto mostraba el mismo mantel y fondo que Suárez había mostrado en otra ocasión. Entrevistado por Nico Occhiato y Flor Vigna, el rapero se enredó en una charla sobre milanesas. "¿Y a vos quién te hace las milanesas?", indagó Occhiato. "Me las hago solo. No me vas a sacar nada”, contestó el artista.