Luciano Cáceres y el porqué de sus dos partidas de nacimiento

"Mi padre era actor y director, estaba casado con la mamá de mi hermano mayor. Mi madre estaba casada con un ingeniero. Mi padre durante la semana vivía en un teatro independiente y dormía sobre el escenario, sacaba los colchones y los ponía ahí arriba, pero a su vez tenía un laburo en la municipalidad donde trabajaba mi madre", comenzó explicando Luciano.

Luego, agregó: "Los dos casados, pero se ve que ella pasó por ese teatro, por esos colchones, y quedó embarazada, no del marido, sino de mi papá. Fui concebido literalmente en un escenario. Fueron amantes, pero con mi llegada se unieron para siempre".

Después de haber contado brevemente la historia, comentó la extraña situación que le tocó vivir mientras estaba trabajando en Mar del Plata: "Estaba haciendo teatro en Mar del Plata y me llega un mensaje diciendo que este señor, que estuvo casado nueve años con mi mamá, reclamaba la paternidad. Fue por medio de un familiar de él, que me decía que durante 41 años de su vida le habían prohibido la posibilidad de criarme y que era mi padre".

"Me pareció raro. Y fue duro porque además mis padres ya no están. Yo entiendo el sufrimiento de este señor y de la mamá de mi hermano más grande, porque de golpe algo que parecía ocasional se volvió serio. Fueron desprolijos mis padres, pero después estuvieron juntos hasta el final y tengo dos hermanos más de ese amor prohibido", siguió explicando Cáceres.

https://twitter.com/telefe/status/1337933433465696257 [#PodemosHablar] Escalofriante historia de @cianocaceres: el ex marido de su madre apareció 41 años después reclamando una paternidad que no era ❌ Escuchá el relato del actor pic.twitter.com/1J0jXfzMxM — telefe (@telefe) December 13, 2020

Según develó, este familiar le contaba que el hombre lloraba todos los días y que quería conocerlo: "Tardó mucho tiempo en acercarse. Si vos tenés realmente interés... Ahora lo cuento porque él no cumplió". Es que este señor aseguraba tener documentos de Luciano y fotos.

"Fue un lío administrativo lo que él cometió, porque como tenía la libreta de casamiento, lo que hizo cuando yo nací es ir y anotarme como su hijo. Muy duro, yo entiendo el dolor de este señor pero... Mi padre también fue y me anotó en otro lugar", y siguió; "Hay dos partidas de nacimiento mías con apellidos distintos, uno Cáceres y otro con otro nombre, algo de lo que me enteré hace dos años".

Sin embargo, el actor accedió a conocerlo solo después de comprobar genéticamente su parentesco: "Lo que dije fue, 'mirá, yo no quiero conocerte hasta no hacerme un ADN'. Viajé de Mar del Plata a Buenos Aires para hacerme el estudio y me dio 0% de posibilidades".

Y, por último, fue consultado por la reacción del hombre y respondió: "No tengo idea que pasó con él porque no cumplió. Él me dijo que tenía fotos de mi madre y que tenía ese documento de ese otro Luciano que no se desarrolló. Le dije que accedía a los estudios, pero que si no tenía nada que ver con él me tenía que dar todo porque no le pertenecía, y no me lo dio. Entiendo su dolor y el dolor de su familia, pero son cosas que no tienen que ver conmigo. Es una cuestión que tenía que ver con mi madre y yo no tengo nada que ver".