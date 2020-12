Rocío Marengo fue eliminada de MasterChef y hubo memes en las redes

En la gala de eliminación de este domingo Marengo no pudo superar el desafío de postas junto a sus compañeros Leticia Siciliani, Claudia Villafañe, Vicky Xipolitakis y el Mono de Kapanga, y sus quejas no tardaron en llegar.

“Tienen un mercado lleno de cosas y agarran tres porquerías. Me parece injusto, es una canasta básica, pobretona. Yo dejé un supermercado y encontré una bolsa de súper”, dijo sobre lo que se encontró en la estación del músico.

El jurado fue lapidario al momento de la devolución: “Hiciste los canelones de la madre del Mono sin conocerla. No sumaste nada”, le expresó Germán Martitegui.

“Le falta cocción. En ningún momento sentí que Rocío puso algo más”, dijo Damián Betular por su parte.

Marengo no dejó de repetir que el desafío era “injusto” y de apuntar contra el Mono de Kapanga: “Si el compañero trae dos productos porque le da lo mismo estar o no estar en la competencia, es un problema del compañero. Yo no me tengo que hacer cargo”, le reprochó sin nombrarlo.

Tras comunicarle su salida, Marengo expresó: “Gracias, ya me había tocado irme, volví, lo dejé todo una lástima que no alcanzó”.

