Conmovedor recuerdo de la China Suárez sobre Carlín Calvo: "Me pidió que le escriba una carta"

La actriz escribió en Twitter el vínculo que formaron cuando ella daba sus primeros pasos en la actuación, a los 14 años, e interpretó a la hija del actor en la comedia "Amo de casa".

“Querido Carlín, tuve la posibilidad de decírtelo personalmente hace mucho. Jamás te olvidaré. Un hombre que me ha cuidado y protegido como a una hija. Besos a Karina, la mujer de fierro, y a sus hijos, luz de sus ojos”, expresó la actriz, para luego destacar el respeto con el que la trató.

"Entre tanto hombre fuera de lugar estaba él, que siempre me cuidada. Entre tanto hombre fuera de lugar estaba él, siempre cuidándome. Para su cumpleaños me pidió que le escribiera una carta, le respondí que no era buena escribiendo y me respondió ‘no tenés que ser buena, sólo tenés que escribir lo que sentís’”, detalló.

