El "Mono" de Kapanga bancó a Rocío Marengo: "Es muy astuta, era de las que mejor jugaba"

“Es muy astuta. Para mí era de las que mejor jugaba el juego. La experiencia de MasterChef de Chile le debe haber servido mucho. Después, es ella: sensible, se ríe, llora”, mencionó sobre la participación de la modelo, que fue eliminada el domingo.

Y resaltó la forma en la que Marengo se desenvolvía en el reality de Telefe: “Rocío se traía dos changuitos para hacer una torta, para hacer un asado, para hacer cerdo. Yo soy bastante austero a la hora de ir al mercado, como si lo tuviera que pagar. Entendí eso: siempre hay que agarrar de más. Rocío eso lo manejaba muy bien, siempre venía con dos changos llenos y un par de preparaciones en la cabeza”.

Además, dijo llevarse “re bien” con ella y que “dentro del programa, en el camarín, en la cafetería, siempre hay un ámbito de paz”. “Yo no veo que haya un grupito por acá y un grupito por allá. Hay bastante compañerismo. Yo no tengo nada que decir de Rocío, me parece una piba bárbara. La pusieron como rival mía y yo no estaba en ese juego”, sostuvo.

El músico reveló que su progreso se debe a que tras haberse ido del programa durante un mes lo disfrutó como televidente, aprendiendo de las devoluciones del jurado: “Una cosa es toda la vorágine de la primera etapa que estuve yo, que todo para mí era nuevo. Tuve como un mes de ‘vacaciones’, hasta que volví en el repechaje. Empecé a entender algunas cosas de la cocina y algunas cosas me están saliendo bien”, reveló.

Sobre su salida del reality de cocina, reconoció: “Cuando me fui, me fui un poco con la cola entre las patas, todas fueron devoluciones malas”. “Después de que me fui hice algunas notas. Cuando me preguntaban si volvería en algún momento, yo decía que si volvía con lo único que me quedaba tranquilo era con una buena devolución. Patinando, pero algunas estoy metiendo”, finalizó.