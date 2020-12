El protocolo para el regreso de Mirtha Legrand a la TV

“Estoy relax total, cumpliendo con todas las indicaciones”, dijo la Chiqui apenas comenzó el aislamiento obligatorio. Desde marzo la diva no salió ni se mostró en la vía pública, tampoco quería recibir vistas en su casa. Incluso el primero de mayo falleció su hermana Goldy y no pudo despedirla de manera presencial. Recién a fines de septiembre, con el aval de su médico realizó algunas visitas a especialistas. “Fui al dentista y al oculista. Fue una sensación muy rara salir de casa después de tantos meses. Mientras iba en el auto me llamó la atención la cantidad de gente con barbijo: el uso es total, también en los jóvenes”, contó.

De manera gradual, volvió a recibir gente en su casa, siempre con los protocolos necesarios, así como comenzó a ir nuevamente a tomar el té a la casa de su hija Marcela. Hace un par de semanas estuvo en la gala de revista Gente y este sábado por fin regresará a la pantalla de El Trece para hacer su programa con su nieta. Para ello mantuvo reuniones presenciales con su nieto Nacho, productor del ciclo y telefónicas con el resto del equipo.

Para restringir lo más posible el contacto con gente, este sábado Mirtha saldrá peinada y maquillada desde su casa. Dichas tareas estarán como siempre a cargo de Lía Sánchez y Gladis Andrade. El vestido que la conductora lucirá es un diseño que Claudio Cosano. “Es top secret”, dijo el diseñador, y contó: “Ella siempre me da libertad total para los diseños porque le encanta mi estilo y además la visto y nos conocemos hace años. Me junté con su estilista de toda la vida, Héctor Vidal Rivas y le mandé cuatro opciones divinas de géneros junto con el diseño. Ella optó por uno, suponíamos que sería ese”.

Además, desde la producción están tomando todos los recaudos necesarios para que ella esté expuesta lo menos posible. Sumado de las medidas preventivas de siempre (alcohol en gel y tapaboca para quienes están detrás de cámara) esta vez se reducirá al máximo la cantidad de gente que ingresará al estudio mientras Legrand esté haciendo su programa con Juana.

Aunque no se conocen muchos detalles de cómo será la emisión de esta semana de La noche de Mirtha, que se podrá ver desde las 21.30 en la pantalla de El Trece, se especula con que la cena la lleve adelante Juana y que su abuela sea, por primera vez en más de medio siglo, invitada de lujo en su propia mesa, según publicó Nieves Otero en Teleshow.