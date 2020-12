Andy Kusnetzoff confirmó que también se va de Metro

Sobre la vuelta en un año atípico se sinceró y aseguró que era una combinación de emociones: “Te das cuenta lo que fue pasando este año, lo difícil que fue, la falta de contacto como tuviste vos con tu gente, amigos, familia, compañeros de trabajo. A nosotros también nos pasó. Parte de lo que sucede todos los días acá tiene que ver con momentos que no son al aire (...) pero acá estamos”.

Luego de saludar al equipo, se metió de lleno en la novedad: “Teníamos un anuncio importante. Mis compañeros lo saben, es algo charlado y así como van pasando cosas en la vida, en los programas también suceden. Nuestro anuncio es que Perros se muda de radio y se transforma. Termina una etapa espectacular de 18 años con mucha felicidad, los mejores momentos que uno le puede pedir a un programa, los mejores. Y que se viene una etapa para concretar nuevos sueños, proyectos, para seguir reinventándonos. Ese es el anuncio oficial, que sería un montón”, expresó sin dar muchas vueltas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AnDy (@andykusnetzoff)

De esta manera, Kusnetzoff hizo un repaso por su trayectoria. Recordó que sus primeros pasos los dio como productor en la Rock and Pop y después de mucho esfuerzo, logró tener su propio programa en Radio Mitre, se llamaba Tarde de perros. Aunque pensó que se iba a quedar bastante tiempo en la AM, el ciclo terminó. Al año siguiente, desembarcó en Radio Metro y desde entonces no se fue más.

Respecto a aquella primera emisión, se sinceró: “Había que llenar, no sabíamos con qué. Después fui aprendiendo que no se trata de llenar con cosas de afuera sino de adentro”. Entonces recordó la cantidad de cosas que hicieron al aire en estas casi dos décadas: desde las figuras que formaron parte, hasta las entrevistas que pasaron a la historia.