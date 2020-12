Candelaria Tinelli habló sobre sus inseguridades y reflexionó sobre los ideales de belleza

La influencer, que en 2018 confirmaba haber padecido bulimia y anorexia, ya se manifestaba muy crítica con el tema pidiendo ver cuerpos más reales y utilizó sus redes para dejar un mensaje a sus seguidores. "Hay días buenos y días no tan buenos. Hoy creo que es de esos que se siente algo raro, sea el eclipse, sea lo que sea. Me encuentro con mis fantasmas, con mis miedos. Mi inseguridad mas latente que nunca. Me perturban las redes y las imágenes de belleza ideal y perfecta, que nos enferman la cabeza. Tengo días donde soy mas frágil. Y si, ver cuerpos inexistentes me perturba", comenzó diciendo la hija de Marcelo Tinelli.

Luego, agregó: Problema mio, obvio, pero no quería dejar de compartir mi sentimiento, porque por mostrarme fuerte, quizás se me olvida que soy humanx como vos, y que si, hay cosas que me afectan. Cuiden el contennido que suben.