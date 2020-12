El nuevo amor de Malena Narvay tras su separación de Julián Serrano

La cuenta de Instagram Chusmeteando publicó de los flamantes novios juntos y a los besos disfrutando de los primeros meses de romance.

Cuando se separó de Julián Serrano, la actriz no ocultó su tristeza. “Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma. No está bueno perder tu amor por vos. Obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso”, contó en una entrevista con Teleshow.

male Malena Narvay junto a su nuevo novio.

