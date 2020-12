A cuatro años de la muerte de Santiago Vázquez, la fuerte carta de su madre

"Hoy hace 4 años que te mudaste al cielo. A veces el tiempo parece que se detuviera. Y acá estoy, escribiendo a una foto donde estabas muy feliz. Hijo hermoso de mi alma, sé que estás bien y en un lugar mucho más hermoso que este. Y eso me alivia", comenzó escribiendo.

Mantovani continuó: "Pero cuánta falta me hacés. Te extraño cada instante, te recuerdo en cada cosa que hago. Pero vos, tranquilo, yo voy a seguir, acá están tu papá, tus hermanos, tus sobrinas y tus amigos que te aman y extrañan mucho. Ellos acompañan mi camino, y me dan fuerza y amor para ser una mamá del cielo y de la tierra. Gracias San por haber sido una bendición en mi vida, por enseñarme tanto. Y como vos me decías todas las noches al despedirnos "Te amo Ma". Yo te digo Te amo San!!!! #siemprejuntos".