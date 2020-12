Fátima Flórez quiere sumarse a MasterChef: "Cocino muy bien"

“Me considero una mujer muy flexible y dúctil. Puedo adaptarme a diferentes formatos y programas: Cantando, Bailando, Imitando, Cocinando, haciendo vueltas carnero. Me encanta, me divierte y me parece que hay que estar abierta a todo”, sostuvo la actriz y humorista.

Al ser consultada sobre una posible convocatoria por parte de la producción de MasterChef Celebrity, aseguró: “No miro la cocina de cerca. Yo cocino muy bien”.

“Iba a la primaria y yo ya sabía cocinar. Aprendí a cocinar desde muy chica y me gustaba. Hacía cosas dulces. Después le perdí la mano un poco por el tema del teatro, que una tiene los horarios cambiados, pero cuando me pongo a tiro cocino muy bien”, confesó en “Por si las moscas”.

Y aseguró que puede cocinar “de todo”: “Me salen muy bien las tartas de verdura, las pastas, la pizza, el pollo al horno con papas, la carne al horno con papas. Me sale muy bien la polenta, el arroz y los tallarines”, enumeró Fátima Flórez.