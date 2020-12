Combate Freestyle confirmó una nueva fecha con Roma

La nueva fecha de Combate Freestyle será el miércoles 23 de diciembre a las 23:00 y se podrá ver por Space y su canal de YouTube en simultáneo.

En una entrevista con minutouno.com, Roma, una de las sorpresas de la nueva fecha, habló sobre el significado del Freestyle en su vida, el feminismo y lanzó: “Si no sabés enfrentarte a una mujer es porque no sabés ser buen competidor”.

Fue en la Red Bull Batalla de los Gallos de 2019 cuando Roma hizo historia y obtuvo el cuarto puesto tras ganarle a Dozer, el último campeón hasta ese entonces. Aquella batalla la cerró con la frase “no sabe qué decir, aguante la maternidad, pero será deseada o no será” y fue un revuelo.

“No creo que sea algo que se tenga que hablar en batallas porque no va a servir de mucho. No termina realmente de aportar. Si sale, sale y se va a defender como se debe. Se habló una vez, se puso la bajada de línea pero no escarbemos en el tema porque la cosa se va a poner pesada”, consideró en relación a su frase sobre el aborto legal.

“Hay mucho machismo, es un ambiente que hasta hace no mucho era pleno de hombres, excepto dos o tres excepciones, y creo que eso también alimenta a que sea machista", sostuvo Roma, y lanzó: "A veces dicen ‘no, porque si le digo tal cosa a una mujer me van a tildar de cualquier cosa’. Y sí, capo. Si lo decís en una batalla como si lo decís en público o en redes sociales. Si no sabés enfrentarte a una mujer es porque no sabés ser buen competidor”.

roma 2.jpg Créditos: Gentileza Combate Freestyle

Y en ese sentido aclaró: “Yo, Rosario, sí soy feminista y sí tengo mis ideales bien plantados y las cosas claras, pero no soy una competidora femenina feminista. Si el tema sale, lo voy a defender con mis valores como con todos los temas. Si el día de mañana se me cruza un chabón y me dice ‘se tienen que morir todos los negros porque son chorros’ también voy a saltar y decirle que está equivocado, porque no viene del lado de ser activista antirracista, sino que tengo que responderle desde mis ideales, mi posición y lo que pienso que es correcto”.

Al ser consultada sobre si en algún oportunidad había recibido algún comentario machista por ser mujer, comentó: “De los competidores no, del público sí, muchísimos. Se mueren por estar donde estoy yo. Que la sigan contando como quieran. Te bardean así porque no encuentran otra forma de decir ‘yo quiero estar en su lugar, por qué ella lo tiene y yo no’ y recurren al machismo”.

Además, resaltó la importancia de las competencias femeninas “sobre todo para las que están empezando y para darles la visibilización que realmente no tienen”: “Yo me excluyo porque ya pasé por eso y me ayudaron. Sirve porque si no, no te dan bola y te van a pasar por encima. Tampoco es un entrenamiento, no es ‘primero competís con minas y después con pibes que tal vez son más crudos’. No, no viene por ese lado, sino por el de que te abre puertas. Porque hay una realidad y es que te cierran puertas”.

“El Freestyle es lo que me gusta. No lo considero mi forma de soltar sino un entretenimiento, una forma de sentirme bien y que me hace feliz. Sí mi forma de expresar tal vez un poco de calentura, porque puedo estar re enojada y me saco la bronca con alguien sin necesidad de tener que desahogarme de forma violenta porque estoy de mal humor. Te trataré mal en la batalla y después te voy a abrazar”, expresó Roma sobre lo que significan las competencias.

La nueva competencia contará con tres reconocidos jurados, Muphasa, Núcleo y Tatu, quienes se encargarán de determinar en un breve lapso de tiempo qué participante se mantiene como líder. El ruidoso Misio ocupará el lugar de Host y el puesto de DJ Beatmaker lo ocupará Veeyam.

Combate Freestyle se realizará con la modalidad Seven to Punch, que consiste en una serie de enfrentamientos cortos y dinámicos, sin fixture programado. En cada instancia, dos concursantes se enfrentan en dos desafíos de frases y réplicas, de las cuales el jurado determina un ganador.