¿Qué dijeron Flor Vigna y Nico Occhiato de los rumores de embarazo?

El fuerte rumor que comenzó por los dichos que dijeron los compañeros de Occhiato en Tenemos Wifi, no tardaron en expandirse y generar un fuerte revuelo que llegó a los oídos de los protagonistas.

En Los Ángeles de la mañana fueron en busca de la palabra de Nico Occhiato y Flor Vigna, para terminar con el misterio y que enfrenten los rumores que circularon. Maite Peñoñori contó que habló con cada uno de ellos y dio a conocer el descargo de los dos, en el que negaron absolutamente todo.

"Nico me contestó 'no, no, no. Para nada, no hice ninguna joda, sacaron todo de contexto'. Después le pregunté si igual estaba en los planes, y ahí no me contestó más", relató sobre lo que le respondió Occhiato, negando todo.

Por su parte, Flor Vigna, también habló y dio la cara, luego de que incluso en un programa contara que se había olvidado de tomar las pastillas anticonceptivas.

"'No estoy embarazada', fue lo que me dijo. 'No sé de dónde lo sacaron, te juro que no. No está en los planes, por ahora estamos súper bien y tranquilos así'", expresó sobre las palabras de Vigna.