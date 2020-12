Cinthia Fernández destrozó a Matías Defederico: "Me da asco"

"La verdad lo único que no suelto son los derechos de mis hijas", comenzó refiriéndose a las palabras de Defederico quien aseguraba que ella todavía seguía enganchada con él, en Hay que ver.

"Yo soy la que las viste, les da de comer, me encargo económicamente, se educan gracias a mí, comen gracias a mí, nunca se ocupó de una puta tarea, ni de un zoom. Sólo saca la foto de Instagram para parecer un padre presente", dijo sin piedad y compenetrada con su catarsis, agregó: "En la justicia está todo, incluso la deuda que tiene. Además, la gente sabe que mis hijas están 24 x 7 conmigo. Cuando van a su casa me pide zapatillas porque no les compra y los juguetes que tienen allá también se los compré yo. Ni se ocupa del colegio, hay que hacerse cargo de las responsabilidades como padre que uno tiene. No es ponerla y chau. La verdad me encargo de todo", dijo furiosa.

Cinthia Fernández agregó: "Este tipo me tiene las bolas llenas. La justicia dijo que a sus hijas les debe un palo y nos dejó sin obra social, no la está pagando y por eso tuve que traspasar los papeles y ahora estoy pagándolo yo".

Cinthia continuó: "Cínico. No lo quiero ver ni en figuritas. Me da asco. No sabe ser padre, es un ser asqueroso y maltratador. Que deje de mandarme cartas documentos amenazándome penalmente".