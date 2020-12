Santiago del Moro reveló el gesto de Claudia Villafañe a Diego Maradona en Masterchef

"En una de las ediciones le va a dedicar un plato, algo que nunca lo había hecho. Cuando ella volvió, yo le dije ‘acá venís como Claudia Villafañe’, y por otra parte yo nunca hablé de Diego Maradona con ella", contó en Intrusos.

"Cuando Claudia se fue faltó a dos grabaciones y fue muy emotiva su vuelta, que creo que se ve la semana que viene. No se habló mucho del tema cuando ella regresó, se respetaron sus tiempos; en algún momento no sabíamos si ella iba a volver o no", agregó.

Rodrigo Lussich, por su parte, amplió: "Vamos a ver cómo se ve a Claudia Villafañe hablando de Diego, porque quizá sea en uno de esos backstage que graban. Y puede ser que sea a propósito porque ella gana una estrella en lugar de una medalla, y cuando la gana mira hacia el cielo con un gesto. Quizá eso se entienda como una dedicatoria, pero lo vamos a ver la semana que viene".