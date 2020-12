Tom Cruise sale en secreto con Hayley Atwell, compañera de "Misión Imposible 7"

El popular actor no ha salido formalmente con ninguna mujer desde su mediática separación de Katie Holmes, pero han sido varios los nombres con los que ha sido relacionado. En 2013, muchas voces afirmaron que mantenía una historia de amor con Laura Prepon, la estrella de la serie Orange is the new black, y en 2019 se rumoreó con un romance con otra popular actriz, Elizabeth Moss.

Hayley Atwell, por su parte, salió durante dos años con el modelo Evan Jones pero decidieron separarse en 2015. Más tarde, medios ingleses aseguraron que había estado saliendo con un médico británico, pero todo apunta a que rompieron a principios de 2020.