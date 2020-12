Así fue la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión

"¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? ¡Qué linda vuelta, qué maravilla! Muchas gracias. Volver acá después de nueve meses… ¡Dios mío! Me parece tan raro. Ayer me costó dormirme. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy, es un vestido en red azul Francia bordado en piedras a mano. Es de Claudio Cosano", describió la conductora al presentar su look ya sin dar la tradicional "vueltita".

LA CUARENTENA

"Fue difícil. Al principio era todo muy placentero por quedarse en casa y tener tiempo para ver televisión, leer y comer; después estuve insoportable. Le mando un beso a Elvira, mi asistente", expuso La Chiqui. Y agregó: "Quería salir, pero por protocolo no debía. Yo estoy en zona de riesgo, acá me han hecho una burbuja y está todo esterilizado", explicó Mirtha Legrand sobre la cuarentena.

LA VACUNA

https://twitter.com/mirthalegrand/status/1340460429475262465 #ELLAVUELVE ¡Emoción! la tan esperada entrada de Mirtha Legrand a su programa #LaNocheDeML pic.twitter.com/h9ItIc9b5d — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) December 20, 2020

"La cosa está muy delicada, yo quiero aplicarme la vacuna", reveló Mirtha Legrand. "¿Qué vacuna te pondrías?", indagó Juana. "La de Pfizer. Hoy empezaban a aplicarla en Chile", señaló la conductora. "La rusa no te la pondrías", dedujo Juanita. "Y… no sé", cerró "Chiquita".

GOLDY

"Si me permiten, voy a dedicar este programa de hoy a una persona que se fue hace unos meses: mi amada y querida hermana Goldy. Para ella, este programa de hoy y todo mi amor", expresó La Chiqui, en su regreso a La noche de Mirtha.

"La extraño y la sigo queriendo. Es parte de mi vida y me cuesta pensar que ya no está entre nosotros. Goldy, donde estés, este beso es para vos", concluyó Mirtha la dedicatoria, mientras su nieta Juana Viale la tomaba de una de sus manos.

La melliza de Mirtha Legrand murió el 1° de mayo último. María Aurelia Paula Martínez Suárez era su nombre real, Silvia Legrand su nombre artístico y "Goldy" su apodo desde niñas.