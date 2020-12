Nancy Pazos dio una falsa noticia sobre la muerte de Carlos Menem: su descargo

Este fin de semana, el ex presidente sufrió una complicación coronaria y a la periodista le llegó el falso rumor sobre su fallecimiento. Entonces, en Twitter comentó:"Nadie quiere dar la primicia. Yo tampoco. Pero murió Carlos Saúl Menem. Y este 2020 se lleva a todos".

Al chequear la información y recibir múltiples críticas, Pazos borró el mensaje, y luego explicó qué había ocurrido.

"Por lo único que me sentí mal es por haber provocado dolor en la familia. Yo estaba en casa por WhatsApp, en los grupos de periodistas en los que estoy estaba el rumor pero nadie tenía la confirmación hasta que me llamaron del medio en el que trabajo y me pidieron una semblanza de Menem, y me confirmaron que se había muerto pero que no iban a dar la información hasta que lo confirmara la familia", afirmó en El Run Run del espectáculo.