Mia Khalifa recogió las heces de su perro con el tapabocas y se lo volvió a poner

Pero algunas personas parecen darle al barbijo otro uso al habitual. En este caso, Mía Khalifa fue captada en una situación un tanto incómoda y poco agradable, que terminó causando distintos comentarios en las redes sociales.

La ex estrella de los videos, fue vista paseando con su perro y en el momento en el que hizo sus necesidades, Mia no llevaba bolsita para recogerlo y decidió utilizar su barbijo para juntarlo y tirarlo a la basura. Aunque no terminó ahí, sino que Khalifa dio vuelta el tapabocas y se lo volvió a colocar.

Mia Khalifa usó su mascarilla para recoger heces de su perro y se la puso otra vez

Ante la difusión de las imágenes, Mia Khalifa se expresó al respecto y aseguró que prefiere que la avergüencen por recoger las heces de su perro con su mascarilla, que por no usar una.