Gianinna Maradona cerró sus redes sociales después de cruzarse con un seguidor

A un mes del fallecimiento de Diego Maradona, tanto Gianinna como Dalma siguen enfrentando los conflictos familiares. Y aunque recibieron miles de comentarios súper amorosos en pleno duelo, también comenzaron a sonar cada vez más fuerte las hirientes críticas que muchos usuarios les dejaban en sus diversas redes sociales, mostrándose en desacuerdo con sus declaraciones o accionar en un momento tan doloroso.

Giannina Maradona instagram.jpg

Ayer en horas de la noche, la hija de el Diez dio un paso al costado en las redes para centrarse en lo importante y acompañar a su familia en este doloroso momento. Su Instagram quedó totalmente inhabilitado y generó sorpresa, ya que en las últimas horas de actividad tuvo un cruce con un seguidor y un reclamo con su mamá Claudia Villafañe.

El 18 de diciembre, fue la primera vez que Gianinna publicó una foto de su papá para recordarlo. En medio de la angustia, la joven eligió una imagen en la que se la ve a ella muy sonriente abrazada a su hijo, Benjamín, fruto de su relación con Sergio el Kun Agüero, y a su padre. También aparece Dalma junto a su hija, Roma, que en marzo cumplirá dos años. “¡Los amo para siempre!”, les dijo a su padre, su hijo, su hermana y su pequeña sobrina.

Giannina Maradona y Diego.jpg La foto del último posteo de Gianinna Maradona

“De nada sirve, murió solo”, precisó el seguidor cuestionándola. A lo que la joven respondió: “Sí, es cierto, yo con 31 años ya no dormía con él. En breve nos vamos a volver a encontrar y cuando me cuente te mando WhatsApp para contarte cómo fue. Mientras tanto, no creas todo lo que escuchás que cuentan las personas que ni siquiera lo conocían”.