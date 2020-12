Susto en El Gran Premio de la Cocina por un accidente: "Es la primera vez que nos pasa algo así"

Todo ocurrió en la cocina del equipo rojo, cuando los participante estaban ultimando los detalles del plato que habían preparado para entregar. Cuando Carina Zampini dijo "se abre la zona de degustación", se escuchó una fuerte explosión y pedazos de vidrios volaron por todo el sector de trabajo, incluso, cayeron en los platos de comida que estaban por salir.

"¿Están todos bien?, preguntó rápidamente la conductora. Por suerte, nadie sufrió heridas. "Estamos bien, pero recomiendo que nuestros platos no los prueben. Si quieren se los muestro pero no los prueben", expresó Nicolás, uno de los participantes que estaba encargado de preparar esa entrega.

Lo que desató la explosión fue que el participante había dejado accidentalmente una fuente de vidrio sobre una de las hornallas prendidas. Por lo que el cambió de temperatura hizo que explote y vuelen los restos por todo el sector.

"La fuente de vidrio estaba tocando la hornalla y explotó con el cambio térmico", explicó Nicolás luego de que le presentó sus platos al jurado. "Es la primera vez que nos pasa algo así, lo importante es que ustedes estén bien, que nadie se haya cortado", aseguró Carina.

Por primera vez en GPC explotó una fuente de vidrio y los platos no pudieron ser presentados

"Gracias a Dios no pasó nada, porque volaron vidrios por todos lados. Lo primero que tienen que cuidar es a ustedes, su salud, mientras trabajan. ¿Qué vamos a hacer, Chris?, preguntó la conductora a Petersen, uno de los integrantes del jurado.

Christian comentó que fue un accidente que "se podía haber evitado no dejando nada en las fuentes de calor" y consideró que el equipo rojo no había presentado el plato. Ante esta respuesta, Zampini manifestó: "Vamos a hacer una cosa. Ante la posibilidad mínima de que algún vidrio pequeño esté en alguno de los platos, yo les pido que no prueben ninguno, ustedes serán los encargados después de ver qué decisión toman al respecto porque el equipo verde tampoco pudo tener una devolución de un plato que tenían listo y entregado". Esto se debió a que si bien el otro equipo no tuvo nada que ver, pedazos de vidrios volaron hasta sus platos y el jurado eligió no probar ninguno.