La explicación de Gianinna Maradona por haber cerrado su cuenta de Instagram

Ella leyó el comentario y contestó: “Sí, es cierto, yo con 31 años ya no dormía con él. En breve nos vamos a volver a encontrar y cuando me cuente te mando WhatsApp para contarte cómo fue. Mientras tanto, no creas todo lo que escuchás que cuentan las personas que ni siquiera lo conocían”.

Días después, Gianinna borró su cuenta y ante las especulaciones en la prensa, contó el motivo en Twitter: “Cerré IG porque las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that!”.

Una usuaria le dijo que podría haber borrado la aplicación del celular, y la hija de Diego retrucó: “No, porque seguiría existiendo la cuenta!”.