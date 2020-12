Se reconciliaron El Polaco y Barby Silenzi luego de la escandalosa pelea

barby silenzi el polaco.jpg Barby Silenzi enloquece a El Polaco

En LAM, Yanina Latorre aseguró que el Polaco acusa a Silenzi de "tóxica" mientras que ella soporta las idas y vueltas de él, quien un día quiere separarse y al otro prefiere volver a estar en pareja. Todo eso, sin embargo, quedó al margen, ya que la pareja pudo volver a hablar y hacer las paces, tal como contó Angel de Brito este martes.

"Hablé esta mañana con Barby Silenzi, que me dice 'ayer nos reconciliamos. Gracias por preguntarme y perdón porque no puede hacer un móvil. Hablamos todo y me quedo en la casa. Todo bien'", aseguró el periodista, explicando que finalmente la modelo no se mudará a un departamento junto a sus dos hijas, una de ellas, fruto de su vínculo con Francisco Delgado.