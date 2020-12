Mordaz crítica de Gianinna Maradona a los que especulan con la autopsia de Diego Maradona

“Todos los hijos de p… esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica, no era su voz. Estaba pasando y yo era la loca desquiciada”, escribió en Twitter.

Un usuario le respondió que ella no se había ocupado del padre. Y la madre de Benjamín se defendió: “No debía pasar otra persona a darle la medicación que no sea la enfermera, pero tenían miedo. Y fui yo. Me abrió la boca para que chequee que la había tomado. Lo incorpore solita. No tienes idea de lo que hablás. Como hija yo sé muy bien quién y cómo fui. Y él también”.

“Todos con el diario del lunes somos Gardel. Llegaste tarde”, le volvió a contestar. Y ella cerró: “Para nada, amor. Tengo miles de charlas grabadas con Leopoldo Luque y company. Porque el que avisa, no traiciona. Yo se los avisé a ellos y les dije que iban a ser los culpables si pasaba lo que pasó”.