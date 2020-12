MasterChef Celebrity: la emotiva dedicatoria de Claudia Villafañe para Maradona

Los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis definieron que los platos de Claudia y de El Polaco fueron los mejores de la jornada, en la que la consigna era cocinar un pollo frito. Sin embargo, a la hora de elegir entre uno de los dos, la ganadora resultó la madre de Dalma y Gianinna, que de esta forma mantiene su participación en el reality.

"Impecable" así describió Germán Martitegui al pollo frito de Claudia Villafañe, quien ya se ilusiona con llevarse su segunda estrella.

Al entregarle la estrella como ganadora de la noche, el conductor Santiago Del Moro le dijo a Claudia si quería decir algo. Y fue ahí cuando ella se soltó y emocionó a todos.

“No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje... Pero va para el papá de mis hijas”, manifestó mirando al cielo Claudia, visiblemente emocionada.

Claudia Villafañe se llevó la segunda estrella y emocionó a todos dedicándole este logro a Diego Maradona.

La ex mujer de Maradona se había ausentado lógicamente de las grabaciones para hacerse cargo del velatorio del astro, que se llevó a cabo el pasado 26 de noviembre, y también para contener a sus hijas en el doloroso momento que les tocó atravesar.