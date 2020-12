Rumores de embarazo de Jimena Barón: su pícara respuesta

Lo dijo en potencial mostrando un mensaje que le mandó una seguidora en el que le contaba esta noticia. Con la versión circulando en las redes sociales, Angel de Brito le consultó a la actriz, quien, fiel a su estilo, contestó con picardía.

"Ella sigue con el Tucu, se fueron a Tucumán, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo Jimena Barón, y me mandó foto de prueba? El culo tengo embarazo. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores", reveló el conductor.