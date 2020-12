Mirtha Legrand habló del supuesto enojo de Juana por la presencia de su hija en TV

En ese momento, Juana miró a su madre con cara de circunstancia, y Tinayre le contestó: "Yo no lo hice". Es que se sabe que a la actriz no le gusta exponer en los medios a sus hijos, y mucho menos en televisión. Ambar se limitó a entregarle un ramo de rosas a Viale y saludar a su abuela, sin decir ninguna palabras y con una tibia sonrisa.

La revista Paparazzi contó que la reacción de Juana afuera de cámaras no fue amable. “¿Quién decidió esto sin consultarme? Ya sabes como son las cosas y esto para mí no iba sin hablar conmigo”, le dijo a Nacho Viale, productor del programa.

Consultada sobre un enojo de Viale, Mirtha lo negó rotundamente. "No es verdad, lo cierto es que Juana estaba emocionada. Es más, se lo pregunté y me negó rotundamente que le haya molestado", comentó en La Nación.

Pero eso no fue todo respecto a Juana. La diva, además, deslizó que la actriz podría seguir conduciendo el año que viene. "Para ver si vuelvo hay que esperar que baje la pandemia y ponerme la bendita vacuna que no llega. Así que, por el momento, no puedo pensar en una fecha. Eso sí, cuando regrese quiero hacer un solo programa, el de los domingos. Y Juana que haga la cena de los sábados", aseguró.