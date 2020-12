Gustavo Conti y Ximena Capristo, juntos en TV: "Estamos remándola"

La pareja volvió a los medios de forma conjunta luego de que ella publicara chats de su marido con otra mujer, acusándolo de infiel. En charla con la conductora, Conti aclaró que no fue así, mientras que Capristo afirmó que aún no están "100 por ciento bien", sino que están "remándola".

"Primero quiero aclarar que no hubo infidelidad como se dijo. No estuve con otra mujer, no pasó absolutamente nada de todo lo que se estuvo diciendo en todos lados. Me acusaron de un delito que no cometí", comentó el actor, dándole el pie a Ximena Capristo para que cuente el trasfondo.

"Yo le propuse abrir la pareja y él me dijo rotundamente que no. Me hace quedar como una loca y luego aparecen mensajes con otra señorita. ¿Es infidelidad o no?", indagó. "No es infidelidad. No fue un mensaje intimidatorio. Si hubiese sido de esa índole, hubiese sido más grave", contestó él. "Yo no quería echarlo porque lo amo a él, pero también quería tener mi permitido", retrucó ella.

Conti insistió en que fue un histeriqueo sin importancia. "Me escribieron mensajes durante un tiempo indeterminado y los contesté. No debería haberlo hecho porque la verdad no tenía interés de llegar más allá", aclaró. Y su mujer también le recriminó esa actitud: "Pero le creaste una ilusión a la chica entonces también". "¿Qué sos ahora el Chapulín Colorado? ¡Dale!", respondió Conti, entre risas.