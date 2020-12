Tras el pase de Boca a la semifinal de la Libertadores, Dalma le dedicó un emotivo mensaje a Maradona

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dalma Maradona (@dalmaradona)

"Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste... Yo no necesito nada porque yo DISFRUTE LOS MEJORES MOMENTOS DE MI VIDA CON VOS! Colgados del palco, yo relatándote los penales cuando te ibas afuera porque preferías no verlos, los abrazos cuando le ganamos al Palmeiras en Brasil.", escribió la hija del Diez en su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Cierro los ojos y estamos ahí...YO YA GANÉ! Te extraño TODOS LOS DÍAS! No necesito más! Gracias por hacerme amar estos colores! Que lindo es ser de Boca! Gracias papá!".

Acompañó el posteo con una foto suya con la camiseta xeneize edición especial, que tiene la foto de Maradona joven, con la camiseta de boca y dice 1960-infinito.