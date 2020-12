Jorge Rial, indignado por la fiesta con mujeres de Fede Bal: "Tu novia..."

“La pileta está hirviendo. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada… Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener problemas con Telefe ni nada. Vos relajá en eso que mi casa es un bunker… y las chicas que vienen… ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chup… un hue… Vamos a estar todos del ort… bailando, chupando, haciendo cositas. Vos traete malla, lo que quieras”, le dice Bal a su amigo.

Al viralizarse el audio, el conductor de Intrusos expresó su disgusto por el gesto con Aldrey. “De verdad no me gusta esto, Fede. Aunque a ella no le moleste me parece que hay actitudes de generosidad, amor, agradecimiento. Creo. Si es así, a mí no me gusta. Lo digo como casi padre de él. Si yo fuera el padre de él le diría ‘vení, nene. Sentate acá’. Si yo soy el padre le digo que nos sentemos a hablar. Esa mujer fue la que te salvó la vida. Fue la que te llevó al oncólogo”, expresó en el programa.